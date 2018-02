Jovem é morto com quatro tiros no Sagrado Coração de Jesus

Um jovem de 21 anos foi morto com quatro tiros no rosto em um condomínio no bairro Sagrado Coração de Jesus, zona Sul de Juiz de Fora, na noite dessa terça-feira, 27. O suspeito do crime é um adolescente de 18 anos, que também é morador do local.



De acordo com informações do Boletim de Ocorrências (BO) da Polícia Militar (PM), ao chegar no condomínio, que fica na Rua Marciano Pinto, os militares encontraram a vítima caída ao solo, aparentemente sem vida. Após trabalho da equipe pericial, foram constatadas quatro perfurações causadas por arma de fogo na face do jovem.



Ainda segundo dados do BO, alguns populares apontaram um morador do mesmo condomínio, um rapaz de 18 anos, como suspeito da autoria do homicídio. Testemunhas teriam visto o adolescente deixar o local do crime correndo e tirar a blusa que estava usando no momento da ação. Além disso, a vítima teria sido vista na companhia do mesmo e de outros três indivíduos pouco antes dos fatos.



Foram realizadas buscas no interior do condomínio, na tentativa de localizar o suspeito, mas ele não foi encontrado. Um mandado de prisão contra o suspeito já foi solicitado.



As motivações do crime ainda serão investigadas.