Caminhão e carro batem de frente e motorista morre próximo a Bicas

Um acidente envolvendo um carro e um caminhão deixou um morto na tarde desta segunda-feira, 26, na BR 267, altura do KM 63,2, próximo a cidade de Bicas.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta das 17h25 da tarde, sob forte chuva, um veículo da marca Cross Fox e um caminhão Mercedes Benz colidiram de frente. A chuva pode ter colaborado com a causa do acidente, entretanto, os pneus do veículo estavam lisos, o que é um fator determinante para o acidente. Além disso também há indícios de que o motorista do Fox teria invadido a contramão.

O carro, com placa de Juiz de Fora, seguia para Bicas e era conduzido por um senhor de 73 anos, que veio a óbito no local. O caminhão, com placa de Levy Gasparian, seguia de Bicas para Juiz de Fora e estava carregado com materiais de construção. O motorista e passageiro não sofreram nenhum ferimento.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Juiz de Fora.

A pista ficou fechada entre 17h25 até às 23h.