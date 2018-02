PM prende jovem e aprende menor, de 13 anos, por tráfico de drogas

Um jovem de 23 anos foi preso e uma menor, de 13 anos, apreendida, no início da madrugada desta segunda-feira, 26, por envolvimento com tráfico de drogas. A ação ocorreu no bairro Ladeira, localizado na zona Leste.

De acordo com o registro de ocorrências da PM, durante patrulha pela região, os policiais identificaram os indivíduos em atitude suspeita em um trecho da Avenida Rio Branco e realizaram a abordagem.

Durante as buscas foram encontrados 25 papelotes de cocaína.

O jovem e a menor foram encaminhados para a delegacia juntamente com os materiais apreendidos.