Jovem é morto com três tiros na nuca no bairro Barreira do Triunfo

A Polícia Militar (PM) registrou um homicídio de um jovem neste domingo, 25, no bairro Vila São Sebastião, localizado na zona Leste da cidade.

De acordo com o registro de ocorrências, uma testemunha que passava pela Rua Pedro Ribeiro Pereira se deparou com o corpo do jovem ao solo, aparentemente sem vida. Diante do fato ela acionou a polícia.

Ao chegarem ao local os policiais se depararam com o corpo ao solo, de bruços e com lesões na nuca. A perícia também compareceu e realizou os trabalhos de praxe, constatando três perfurações na nuca, provocadas por disparos de arma de fogo.

Até o presente momento a PM não identificou a identidade e dados da vítima, além das possíveis motivações para o crime. O corpo foi removido por uma funerária e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), onde permanece até o momento.

A PM repassou características do jovem a fim de solicitar ajuda para identificação. Ele é magro, altura aproximada de 1,8m, cabeça raspada, tatuagem de uma imagem de crucifixo no antebraço direito, já no antebraço esquerdo, uma tatuagem com os dizeres "Pai e Mãe Amor Eterno". A PM reforça que quem tiver informações que possam ajudar na identificação, basta entrar em contato com o IML, que funciona na Rua Carolina Coelho, 56, Bairro Granbery.

Populares informaram aos militares que durante a noite foram ouvidos cinco estampidos, provavelmente de armas de fogo.