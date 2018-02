Mãe descobre que filha é assediada sexualmente pelo Facebook

Uma mulher de 32 anos, mãe de uma adolescente de 12, registrou uma ocorrência na noite dessa sexta-feira, 23, após tomar conhecimento que a filha estava sendo assediada sexualmente através de uma rede social.



Segundo o Registro de Evento de Defesa Social (Reds), a mulher afirmou que tomou conhecimento que um homem estava assediando a filha através de uma página no Facebook e, inclusive, mantinha conversas com palavras de baixo calão com a adolescente. O homem também teria solicitado conversas privadas com a jovem.



A mãe conseguiu identificar, através do perfil do autor, que ele é funcionário de uma empresa de Logística e Transporte.