Dupla é detida após roubar motocicleta no Centro

Dois homens, 27 e 36 anos, foram presos na Avenida Brasil, próximo ao Mergulhão, após roubarem uma motocicleta na Rua Engenheiro José Carlos Morais Sarmento, situada no bairro Santa Catarina, região Central.



Conforme o registro da ocorrência, após tomarem conhecimento do roubo, militares iniciaram rastreamento pela região no intuito de localizar os autores e o veículo, porém foram informados que havia uma motocicleta com alarme disparado próximo a uma boate localizada na Avenida Pedro Gentil Forn.



Depois de localizarem o veículo, os policiais realizaram buscas pelas imediações, mas não encontraram os autores. Após alguns minutos do primeiro roubo, eles foram comunicados que dois suspeitos com características semelhantes ao primeiro crime teriam tentado roubar outra motocicleta na Avenida Garibaldi Campinhos, no bairro Vitorino Braga, zona Leste, porém não obtiveram êxito devido ao veículo estar com pouco combustível e, segundo a vítima, eles fugiram em direção à Rua Benjamin Constant.



Os militares realizaram rastreamento pelas vias e os encontraram na Avenida Brasil, próximo ao Mergulhão, onde eles deram ordem aos suspeitos para pararem e colocarem as mãos sobre a cabeça. O homem de 36 anos obedeceu ao comando, porém o seu comparsa tentou agredir os policiais. Ao ser contido, ele levou a mão na cintura, de onde tentou retirar uma pistola, mas foi alvejado na mão por um dos militares, que agiu em legítima defesa. O autor foi socorrido e levado ao Hospital de Pronto Socorro (HPS), onde foi submetido a uma cirurgia.



O infrator de 36 anos confessou que eles eram os autores dos crimes e alegou que quem estaria portando a arma de fogo durante os delitos eram seu comparsa enquanto ele ameaçava as vítimas. Ele foi encaminhado a Delegacia e o outro autor permaneceu sobre escolta policial no hospital.