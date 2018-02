Policiais são atacados por pit bull durante busca por drogas no Bela Aurora

Um grupo de policiais militares foi atacado por um cachorro da raça pit bull durante uma busca e apreensão de drogas no bairro Bela Aurora, zona sul. O fato ocorreu na noite dessa quinta-feira, 22.



De acordo com o registro de ocorrências, os policiais se deslocaram até um endereço na Rua Jandira Limp Pinheiro para dar cumprimento a um mandado de busca e apreensão na residência de um jovem de 22 anos. Chegando ao imóvel, encontraram o portão destrancado e, ao entrar em um beco lateral da residência, foram surpreendidos pelo cão. O animal correu na direção dos militares e, para evitar que fossem atacados, um deles, que estava à frente do grupo, deu um tiro na direção do cachorro.



A bala acertou o pit bull na região do peito, vindo a se alojar e causando um ferimento superficial, de entrada e saída. Ainda conforme a PM, o cão foi socorrido a um centro veterinário, onde foi atendido e liberado.



Na residência, os militares encontraram o suspeito e demais moradores do local, que autorizaram a entrada e para os quais foi lido o mandado. Questionado se havia algo ilícito na casa, o jovem apontou para uma mochila, na qual havia algumas substâncias entorpecentes. O suspeito assumiu a propriedade do material e indicou onde estava o restante da droga.



Ao todo, foram apreendidas cerca de 13 pedras de crack de tamanho pequeno, uma bucha de maconha de tamanho pequeno e duas porções pequenas da mesma droga.



O jovem relatou à PM que adquiriu a substância com o intuito de venda, para comprar fraldas para o filho.



Em buscas com auxílio da ROCCA, nada mais foi encontrado.

O autor foi preso em flagrante e, junto com o material apreendido, encaminhado á delegacia para as demais providências.