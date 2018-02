Vigia é amarrado durante assalto na Praça da Estação

Um homem de 52 anos, que trabalha como vigia em uma obra da prefeitura na Praça da Estação, foi amarrado durante um roubo a veículo no local. O crime ocorreu na noite desta quinta-feira, 22.

De acordo com o registro de ocorrências da Polícia Militar (PM), o vigia encontrava-se durante o expediente quando foi abordado por dois indivíduos que anunciaram o roubo.

Os autores amarraram a vítima e a colocaram no interior de uma sala. Enquanto isso roubaram documentos, cartões de banco, uma caixa de ferramentas e um veículo Ford Fiesta, com placa de Juiz de Fora, estacionado no local.

Após o crime a dupla fugiu no veículo roubado, em direção ao bairro Santa Rita, localizado na zona Leste.

A PM foi acionada, fez contato com outras guarnições a fim de repassar características do veículo, entretanto nenhum dos suspeitos, nem o carro foram encontrados.