Assaltantes prendem funcionário e roubam loja de conveniência no São Pedro

Uma loja de conveniência de um posto de combustíveis foi assaltada na madrugada desta sexta-feira, 23, no bairro São Pedro, localizado na zona Oeste da cidade. O estabelecimento fica na Rua José Lourenço Kelmer.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), um jovem de 25 anos, funcionário do estabelecimento, encontrava-se no local quando foi surpreendido por dois indivíduos encapuzados que anunciaram o assalto.

Os autores, um deles armado com um revólver, fizeram ameaças contra o funcionário, exigiram dinheiro e o traçaram dentro do banheiro da loja. A dupla levou a quantia de R$120 do caixa e um notebook de um dos funcionários.

Após o crime os assaltantes saíram do local, se depararam com um jovem de 20 anos, que também foi assaltado e teve o celular roubado. Os autores ainda teriam efetuado tiros para o alto durante a fuga.

A PM foi acionada, realizou buscas na região, entretanto os autores não foram localizados.