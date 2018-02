Homem leva duas facadas ao sair de bar no Santa Efigênia

Um homem de 39 anos foi vítima de tentativa de homicídio na noite desta quarta-feira, 21, no bairro Santa Efigênia, localizado na zona Sul da cidade.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), o homem relatou que por volta das 21h trabalhava em um terreno na Rua Salim Miguel, e que após o serviço seguiu para um bar próximo a sua residência.

A vítima ficou no local por algumas horas e ao ir embora se deparou com um indivíduo com o qual já teve desentendimentos anteriormente. O homem continuou caminhando e ao se aproximar do indivíduo, o mesmo desferiu duas facadas contra ele, vindo a atingir seu braço esquerdo e cabeça.

Após o crime o autor fugiu e não foi localizado.

O homem buscou atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) somente às 3h da madrugada. A PM compareceu ao local e recolheu o relato do mesmo sobre o ocorrido. A vítima não informou a identidade do autor do crime. Ele foi transferido para o Hospital de Pronto Atendimento (HPS), onde passará por cirurgia.