Jovem é alvejado por tiros e se choca contra ônibus ao tentar fugir

Um jovem de 24 anos sofreu uma tentativa de homicídio nesta quarta-feira, 21, no bairro São Damião, localizado na zona Norte da cidade.

De acordo com o registro de ocorrências da Polícia Militar (PM), o jovem saiu de casa por volta das 4h da madrugada e seguiu para o trabalho. No momento em que passava pela Rua Bartolomeu dos Santos, o jovem se deparou com um indivíduo com panos amarrados no rosto, que começou a efetuar disparos de arma de fogo em sua direção.

O jovem foi atingido pelos disparos e imediatamente começou a correr a fim de fugir do autor. Durante a fuga ele veio a se chocar contra um ônibus da linha 748, que seguia pela rua a fim de realizar sua segunda viagem do dia. Com o choque os dois vidros pára-brisas do coletivo quebraram.

Mesmo após se chocar contra o veículo, a vítima continuou correndo até chegar a uma sede da Cia. de Polícia Militar. Em diálogo com os policiais, o jovem não soube explicar por quantos disparos foi atingido. Também compareceram à sede da PM, o motorista e cobrador do ônibus, que afirmaram ter visto o autor efetuado os disparos contra o jovem. Eles também relataram que o indivíduo continuou correndo atrás da vítima efetuando disparos, porém este não foi mais alvejado.

A perícia foi acionada e encaminhou o ônibus para uma avaliação.

O jovem foi socorrido e encaminhado para o Hospital de Pronto Socorro (HPS), onde permaneceu internado.