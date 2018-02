PM é atacada com pedras e garrafas em baile funk sem autorização no São Benedito

A Polícia Militar (PM) atendeu a diversos chamados e denúncias contra um baile funk ocorrido neste domingo, 18, no bairro São Benedito, localizado na zona Leste.

De acordo com o registro de ocorrências da PM, o baile acontecia em um trecho da Rua Cambuquira e no local encontravam-se aproximadamente 200 pessoas. O evento não tinha autorização dos órgãos competentes. A viatura policial chegou ao bairro por volta das 18h e em contato com o responsável pela festa, um jovem de 29 anos, repassou as orientações para encerrar o evento, devido a falta de autorização para o mesmo.

Por volta das 21h, a PM voltou a receber ligações denunciando o evento. De acordo com os relatos, a festa seguia perturbando o sossego dos moradores, diversas pessoas consumindo bebidas alcoólicas, drogas, realizando direção perigosa em motocicletas colocando a vida de terceiros em risco e, ainda, portando arma de fogo.

Um efetivo maior de policiais foi acionado e deslocado novamente até o local a fim de verificarem a veracidade das novas denúncias. Ao chegarem ao baile, os militares foram recebidos com hostilidade, xingamentos e foram atacados com pedradas, garrafadas e lançamentos de outros objetos.

Para conter o tumulto, a PM precisou lançar balas de borracha e bombas de efeito moral, sem atingir nenhuma pessoa. O responsável pelo evento fugiu, juntamente com outros indivíduos. Ninguém foi preso.

Durante o patrulhamento foi encontrado no local dos fatos parte de uma pistola airsoft spring, com os seguintes dizeres “tropa du 157”. Material encaminhado para a delegacia.

Nenhum policial ficou ferido e nenhuma viatura foi danificada.