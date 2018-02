Ônibus é assaltado no bairro Santa Luzia

Um ônibus foi assaltado na noite desta sexta-feira, 16, no bairro Santa Luzia, localizado na zona Sul da cidade.

De acordo com o registro de ocorrências da Polícia Militar (PM), o coletivo passava pela esquina da Rua Ibitiguaia com a Rua Chácara, momento em que um indivíduo entrou no veículo e anunciou o assalto.

A cobradora do coletivo, de 43 anos, sofreu ameaças do autor, que pedia dinheiro.

O assaltante roubou a quantia de R$20, não conseguindo levar mais devido o outro montante estar localizado no cofre do coletivo. Após o crime ele fugiu tomando rumo ignorado.

A PM foi acionada e realizou rastreamento pela região, vindo a encontrar o autor, de 34 anos, que foi reconhecido pela vítima.

O autor foi preso em flagrante e conduzido para delegacia.