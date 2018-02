Discussão deixa um morto e outro ferido no Centro

Um homem foi morto e outro sofreu golpes de tesoura na tarde dessa sexta-feira, 16, na Avenida Getúlio Vargas, Centro. Segundo informações preliminares do Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), os homens começaram uma discussão por motivo que a PM ainda não tem conhecimento, quando um deles golpeou o outro com seis facadas.



A vítima, que é vendedor de tesouras e perfurmes em um camelô da via reagiu à agressão e feriu o outro homem com dois golpes de tesoura. Posteriormente, ele veio a óbito ainda no local. O outro, mesmo ferido, conseguiu correr, porém caiu no cruzamento da Avenida Francisco Bernardino com a Rua São Sebastião. Ele foi socorrido e após avaliação médica será detido.



O homem que sobreviveu é conhecido no meio policial e outro ainda não foi identificado. Após a perícia realizar os trabalhos de praxe, o corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal.