Após denúncia, PM resgata idosa mantida em cárcere privado por irmã e sobrinha no Benfica

Uma senhora de 66 anos foi resgatada de uma residência no bairro Benfica, zona Norte, aonde vinha sendo agredida e mantida em cárcere privado por uma irmã, de 64 anos e sobrinha, de 35. O caso foi registrado no início da madrugada desta sexta-feira, 16.

De acordo com a Polícia Militar (PM), após denúncias anônimas de que a vítima estaria sendo agredida e que vivia trancada em um barraco nos fundos de uma casa na Rua Marília, uma guarnição policial compareceu até o local para averiguar os fatos.

Ao chegarem ao imóvel, a irmã da vítima levou os policiais até o cômodo onde a senhora encontrava-se, sendo constatado que a mesma estava de fato trancada e ainda possuía um hematoma no olho direito.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e após análise da marca no olho da vítima, foi constatada uma lesão, ocorrida a pelo menos a mais de uma semana.

Em contato com transeuntes que não se identificaram, os policiais obtiveram a informação de que a senhora estava a mais de dez dias sem sair para rua.

A PM questionou as autoras qual era o estado da senhora, ao que explicaram que, a mesma não possui nenhum tipo de transtorno mental, confirmaram que são as responsáveis por ela e que a trancam durante a noite e quando saem para trabalhar.

Em diálogo com os policiais, a vítima confirmou que fica trancada dentro de casa e que às vezes a irmã a deixa sair na rua. A senhora se recusou deslocar para delegacia a fim de acompanhar o registro da ocorrência, permanecendo em casa com as portas destrancadas. Durante a permanência da PM na residência, ela permaneceu deitada e falou pouco.

A perícia compareceu ao local e realizou os trabalhos de praxe.

As autoras foram conduzidas para a delegacia.