Homem é ameaçado com faca em assalto no Distrito Industrial

Um homem de 59 anos foi vítima de assalto no Distrito Industrial, zona Norte de Juiz de Fora, no início da tarde dessa terça-feira, 13.



De acordo com informações do Boletim de Ocorrência (BO) da Polícia Militar (PM), a vítima relatou que transitava pela Rua Antônio Simão Firjan, quando foi abordada pelo autor, armado com uma faca. O mesmo anunciou o assalto, subtraiu a quantia de R$7 e fugiu.



Os militares realizaram rastreamento e conseguiram localizar o assaltante, um jovem de 18 anos. Ele foi preso e conduzido à delegacia.