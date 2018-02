Dono de bar é amarrado e trancado nos fundos do estabelecimento após assalto no distrito de Sarandira

O dono de um bar foi amarrado e trancado nos fundos do estabelecimento após o local ser assaltado por um grupo armado no distrito de Sarandira, em Juiz de Fora, no início da madrugada deste sábado, 10.



De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO) da Polícia Militar (PM), a vítima, de 48 anos, relatou que havia acabado de fechar o bar quando foi surpreendida por três ou quatro indivíduos, armados com revólver. Um dos autores, que usava roupa camuflada e tinha o rosto coberto por uma touca ninja, exigiu que o homem deitasse no chão, com o rosto virado para o solo.



A vítima relatou ainda que, enquanto permaneceu deitada, o suspeito manteve uma arma apontada para sua cabeça. Nesse tempo, os demais autores reviraram caixas e mercadorias do bar.



Após o roubo, os assaltantes amarraram a vítima, a deixaram trancada nos fundos do estabelecimento e fugiram.



Depois de conseguir se soltar, o homem verificou que cerca R$2 mil foram roubados do caixa do bar. Os militares realizaram rastreamento, mas nenhum suspeito foi localizado.