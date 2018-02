PM apreende mais de R$5 mil e detém adolescente por tráfico de drogas no Vila Alpina

Um adolescente de 17 anos foi detido por tráfico de drogas no bairro Vila Alpina, zona Leste, na manhã dessa terça-feira, 6. De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO) da Polícia Militar (PM), o menor já é conhecido por realizar o comércio de entorpecentes e foi abordado quando passava de moto pela Rua Sebastião Costa.



Durante a abordagem, o adolescente informou que o documento do veículo estava em um bar, para onde se dirigiu acompanhado dos militares. No local, os policiais localizaram o documento dentro de uma sacola, onde também estava a quantia de R$5.297.



Como o menor já é conhecido pelo crime de tráfico de drogas, foram realizadas diligências, em acompanhamento do mesmo. Em uma casa abandonada, os policiais localizaram 138 papelotes e uma bucha grande de cocaína, material de preparo para drogas, 17 cartuchos calibre .38, um revólver calibre .38 com cinco munições e outro calibre .38 com seis munições.



O adolescente assumiu a propriedade de todo o material. Ele foi apreendido e encaminhado à delegacia. A moto utilizada por ele também foi apreendida.