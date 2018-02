Jovem é morta com cinco tiros no bairro São Tarcísio

Uma jovem de 26 anos foi vítima de um homicídio no início da madrugada desta quarta-feira, 7, no bairro São Tarcísio, localizado na zona Sudeste.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), após receberam informações de disparos via disque 190, uma viatura compareceu até a Rua Vicente Vieira da Mota. Ao chegarem ao local se depararam com o corpo da vítima caído ao solo.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) estava presente no local, e constataram que a vítima já se encontrava sem vida.

A perícia também se fez presente, identificando cinco perfurações por arma de fogo.

O corpo foi recolhido por uma funerária de plantão.

Em contato com familiares da vítima e outras pessoas, não foi possível levantar autoria nem a motivação do crime.

Vítima possuía passagem por tráfico de drogas.

Não houve testemunhas do crime, apenas da atuação das equipes envolvidas.