PM apreende 75 barras de maconha em um carro no bairro Alto Santo Antônio

A Polícia Militar (PM) localizou e apreendeu 75 barras de maconha em um carro localizado no bairro Alto Santo Antônio, zona Sudeste de Juiz de Fora. A ação ocorreu na tarde desta sexta-feira, 2.

De acordo com o registro de ocorrência da Polícia Militar (PM), uma guarnição passava pela Rua Primeira Vitória, quando um indivíduo, ao visualizar a viatura, saiu correndo pela via e acessou uma trilha em uma mata próximo ao local.

Os policiais então seguiram em busca do indivíduo, porém, não o alcançaram. Entretanto, durante a perseguição, o suspeito deixou cair uma chave de carro, a qual foi recolhida pelo policiais.

Em conversa com populares, os mesmos informaram que o indivíduo teria 23 anos e indicaram o local onde ele moraria.

A PM se deslocou até a residência, onde foi identificado um carro da marca Chevette, estacionado em frente.

Os policiais realizaram chamados em frente a casa, e um homem de 54 anos apresentou-se. Ele se identificou como proprietário do carro e ao ser realizada busca no veículo, foram encontradas 75 barras de maconha prensada no porta-malas, pesando aproximadamente 75 kg cada uma.

A PM também realizou buscas dentro da casa do homem, localizando materiais destinados a embalagem de drogas, balança de precisão, R$479, um revólver calibre 32 com dois cartuchos, rádios comunicadores, além de outras drogas.

O veículo foi apreendido e removido.