PM prende grupo suspeito de tráfico de drogas e tentativa de homicídio

A Polícia Militar (PM) prendeu, nesta quinta-feira, 1º, quatro pessoas suspeitas de envolvimento com tráfico de drogas e uma tentativa de homicídio. A ação ocorreu no bairro Bela Aurora, localizado na zona Sul.

De acordo com o registro de ocorrências, a PM recebeu denúncias anônimas informando o possível envolvimento dos suspeitos com tráfico e tentativa de assassinato na Rua Jandira Limp Ribeiro.

Mediante as informações, as guarnições se deslocaram até uma residência do bairro conseguindo localizar os suspeitos.

Os quatro suspeitos, três rapazes de 18, 23 e 25 anos e uma jovem de 18 anos, foram presos e com eles encontrados materiais ilícitos.

Os policiais realizaram buscas no local onde os autores estavam e localizaram quatro pedras de crack, uma bucha de maconha, seis papelotes de cocaína, três buchas da mesma substância, plástico para embalar drogas, um tubo de lidocaína, quatro balanças de precisão, um simulacro de fuzil e um revólver calibre 32 e seis munições intactas do mesmo calibre, um celular, R$829 e uma motocicleta. Todos os itens foram apreendidos.

Foto: Divulgação / Polícia Militar