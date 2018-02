Dupla armada rouba R$2.000 de queijaria no bairro Linhares

Uma queijaria foi assaltada na tarde desta quinta-feira, 1º, no bairro Linhares, localizado na zona Leste.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o dono do estabelecimento, de 60 anos, e uma funcionária de 22 anos, encontravam-se no local quando foram surpreendidos por dois indivíduos que anunciaram o assalto.

A dupla invadiu o local portando pistolas e fazendo ameaças. Eles roubaram a quantia de R$2.000 e um notebook.

Após o crime fugiram em rumo ignorado.

A PM realizou buscas pela região, mas não localizou os autores.