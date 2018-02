Um homem de 38 anos foi preso por posse ilegal de arma de fogo na noite desta quinta-feira, 1º, no bairro Encosta do Sol, localizado na zona Norte da cidade.

Segundo informações do registro da ocorrência, a Polícia Militar (PM) localizou em uma serralheria do homem, um revólver calibre 32, três cartuchos de arma do tipo caça, três coldres de revólver, além de uma pedra de crack e um cigarro de maconha. Todos os materiais foram apreendidos.

O homem foi conduzido para delegacia.