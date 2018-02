Jovem é agredida e assaltada por dupla no bairro São Dimas

Uma jovem de 19 anos foi agredida e assaltada na madrugada desta quinta-feira, 1º, no bairro São Dimas, localizado na zona Norte da cidade.

De acordo com o registro de ocorrências da Polícia Militar (PM), a jovem passava pela Rua Coronel Vidal, após sair de um centro comercial da região e seguir em direção a rodoviária, quando foi abordada por dois indivíduos que anunciaram o assalto.

A dupla estava armada com uma faca e exigiram dinheiro e o celular da jovem. Eles ameaçaram a vítima, a agarraram pelas costas apertando o pescoço e jogaram ao solo, causando feridas no rosto e pescoço. Após a ação, os autores fugiram com os materiais do roubo em direção a linha férrea.

A PM foi acionada e ao apresentar um álbum de fotografias com alguns suspeitos, a jovem identificou, como sendo um dos autores, um jovem de 22 anos.

A vítima afirmou aos policiais que se medicaria por meios próprios, dispensando atendimentos de médicos. Ela recebeu orientações necessárias em relação às demais providências.

Os autores não foram localizados.