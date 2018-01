Assaltantes tentam roubar loja, mas fogem após funcionário ameaçá-los com tesoura

Um homem de 46 anos foi vítima de uma tentativa de assaltado durante o trabalho na tarde desta terça-feira, 30, no bairro Olavo Costa, zona sudeste da cidade.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), o homem que é funcionário de um estabelecimento comercial, foi abordado por dois indivíduos que invadiram a loja, que fica localizada na Rua Abílio José Gomes.

Um dos autores utilizava touca ninja e o outro portava um cano, fingindo estar armado. A dupla jogou uma sacola plástica sobre o balcão da loja e exigiu que o funcionário colocasse todo o dinheiro do caixa dentro.

A vítima explicou, porém, que naquele momento estava sem dinheiro. Os autores continuaram insistindo e exigiram então, todos os maços de cigarro que estavam à venda no local.

Em determinado instante a vítima se deslocou até um cômodo nos fundos do estabelecimento como se fosse buscar os cigarros, entretanto ao retornar, voltou com uma tesoura nas mãos e seguiu em direção aos assaltantes.

Os autores se assustaram com a ação do homem e ao visualizarem a tesoura fugiram do local em direção à Rua Carneiro da Silva.

Após a fuga os moradores do bairro seguiram atrás dos autores, conseguindo alcançar um deles. O assaltante, de 38 anos, foi reconhecido pela vítima, mesmo tendo trocado de camisa durante a fuga.

A PM foi acionada e em entrevista com os policiais o autor confirmou que tentou praticar o assalto, entretanto, afirmou que não conhece o outro autor. Explicou que ambos são usuários de drogas e que ficam perambulando pelas ruas sem rumo.

O autor foi preso e encaminhado para a delegacia.

A vítima também compareceu à delegacia para realização do registro da ocorrência.