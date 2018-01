Jovem é vitima de sequestro no centro de Juiz de Fora

Um jovem de 17 anos foi vítima de um sequestro na noite desta terça-feira, 30, no centro de Juiz de Fora.

De acordo com o registro de ocorrências da Polícia Militar (PM), o jovem e sua mãe encontravam-se na Rua Saint Clair de Carvalho quando foram abordados por quatro indivíduos, dois deles em uma moto e outros dois a pé.

O grupo correu em direção ao jovem e, portando facas, realizaram diversas ameaças contra a vítima. Os autores também agrediram o jovem com socos e chutes.

Em determinado momento dois dos indivíduos partiram com a motocicleta e voltaram em um carro da marca Fiat Premium. O grupo então pegou a vítima, a colocou dentro do veículo e em seguida partiram em direção à Avenida Brasil.

A mãe do jovem acompanhou toda a situação, acionou a Polícia Militar e relatou todos os fatos que presenciou.

O motivo das agressões e do sequestro contra o jovem seria que, no último dia 27 de janeiro, o mesmo teria roubado uma bicicleta na Praça Antônio Carlos. O jovem teria levado a bicicleta para o Bairro Olavo Costa, mais especificamente para a Rua da Fé.

Diante dos fatos, a PM iniciou buscas pela região a fim de localizar a vítima do sequestro. Após diversos rastreamentos o veículo indicado pela mãe do jovem foi localizado na esquina da Rua da Fé com a Rua Oscar Kelmer Filho, no bairro Olavo Costa, zona Sudeste.

Durante a abordagem ao veículo, a vítima foi encontrada em seu interior, juntamente com os quatro autores.

Durante buscas no interior do carro, a PM encontrou uma faca com lâmina de 15 cm. Os policiais apreenderam três celulares e o veículo utilizado no crime.

Os autores, um de 20 anos, dois de 21, e outro de 24 anos, foram presos e encaminhados para a delegacia.

A vítima passou por exame de corpo de delito.