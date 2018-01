Homem é preso após atirar pedras contra ônibus no Olavo Costa

Um homem de 38 anos foi preso na noite deste domingo, 28, após danificar um ônibus no bairro Olavo Costa, localizado na zona Sudeste.

De acordo com o registro de ocorrências da Polícia Militar (PM), o motorista do coletivo, de 48 anos, seguia o itinerário da linha, que atende o bairro Olavo Costa, quando em determinado ponto da Rua Hortogamini dos Reis se deparou com um indivíduo no meio da via pública.

O homem colocou um latão de lixo no meio da rua, impedindo a passagem do ônibus. Após a ação pegou diversas pedras e começou a atirá-las contra o pára-brisa do coletivo causando diversos danos.

De acordo com o motorista, o autor se afastou do local e permaneceu próximo a um banheiro químico localizado na área.

As guarnições policiais foram acionadas e se deslocaram até o lugar indicado. Ao abordarem o indivíduo, o mesmo confirmou que causou os danos no coletivo e que a motivação seria ter sido rechaçado pelo motorista do ônibus.

O autor apresentava sinais de embriaguez e recebeu voz de prisão em flagrante.

O veículo foi encaminhado para perícia técnica.