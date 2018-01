Jovem é assaltado por quatro indivíduos em ponto de ônibus na Avenida JK

Um jovem de 26 anos foi assaltado no início da madrugada deste domingo, 28, ao esperar um ônibus na Avenida Juscelino Kubitschek.

Segundo informações na Polícia Militar (PM), o jovem encontrava-se no ponto quando foi abordado por um grupo de quatro indivíduos, um deles armado com uma pistola.

O grupo anunciou o assalto, roubando o celular e um cartão de passe livre de coletivos urbanos da vítima.

Após o crime os autores fugiram em direção ao bairro Barbosa Lage, localizado na zona Norte. A vítima os seguiu e em determinado ponto encontrou com uma viatura da PM e informou aos mesmos o fato ocorrido.

Os policiais então seguiram até o grupo e realizaram abordagem localizando três dos autores, sendo eles, um jovem de 18 anos e dois menores, de 17 e 16 anos.

Os três autores localizados foram encaminhados para a delegacia. Os pais dos menores também foram levados a fim de acompanharem a ocorrência.

No desenvolvimento do boletim, a PM seguiu com o autor de 18 anos até a residência do quarto integrante do grupo, que teria colaborado na ação.

Os policiais se deslocaram até a residência do indivíduo no bairro Parque das Torres, também na zona Norte. Ao chegarem ao local, foram informados pela mãe do autor, que o mesmo estaria na casa de sua avó. As guarnições seguiram até a residência, pediram autorização para acessarem o espaço e localizaram o autor deitado em um sofá.

O autor, de 18 anos, foi questionado em relação à arma utilizada no assalto e o celular furtado, informando aos policiais que os objetos estariam em cima de um muro na Rua Engenheiro Hugo Vocurca, no bairro Barbosa Lage. Foram realizadas buscas no local, entretanto nada foi encontrado.

Os dois jovens de 18 anos foram presos e os dois menores apreendidos.

A vítima recebeu orientações em relação às providências.