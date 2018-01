Homem é alvejado por cinco tiros no bairro Ipiranga

Um homem de 40 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio no início da madrugada desta segunda-feira, 29, no bairro Ipiranga, zona Sul da cidade.

De acordo com o registro de ocorrências da Polícia Militar (PM), populares relataram que o homem teria sido atingido por um tiro em sua residência.

Uma guarnição da PM se deslocou até o local indicado na Rua Jandira Limp Pinheiro e encontrou a vítima caída ao solo, consciente e aparentemente atingida por um tiro na região da cabeça.

Em contato com o homem, os policiais receberam o relato de que o autor dos disparos seria um jovem de 20 anos. A vítima explicou que presenciou uma briga com agressões entre o jovem e sua ex-esposa. Ao tentar separar a briga, o homem entrou em atrito com o autor.

O homem informou que após a briga foi para sua casa e que algum tempo depois o jovem chegou até o local armado e efetuou cinco disparos em sua direção.

Diante dos fatos o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, sendo constatados dois ferimentos causados por arma de fogo, um na região do crânio e outro no antebraço esquerdo.

Outras guarnições da PM realizaram buscas na região, entretanto o autor não foi localizado.