Jovem é vítima de tentativa de homicídio no Vila Esperança II

Um jovem de 25 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite dessa sexta-feira, 26, na Rua Nestor Campos, situada no bairro Vila Esperança II, zona Norte. Segundo informações da Polícia Militar (PM), os militares foram até o local para apurar a denúncia que havia ocorrido disparos de arma de fogo. Eles foram informados que a vítima foi alvejada e socorrida por um conhecido. Os policiais também receberam a informação que os autores dos tiros seriam dois homens, de 30 e 31 anos, e a motivação seria um furto.



De acordo com o registro da ocorrência, antes da chegada da polícia, seis jovens, com idades entre 16 e 21 anos, foram até a casa do autor de 31 anos após tomarem ciência dos fatos. No local, o grupo ameaçou os familiares do homem e afirmou que atearia fogo no imóvel. Em seguida, eles jogaram uma pedra em um carro, quebrando o para-brisa, e tentaram agredir um familiar do autor, mas foram impedidos por populares.



Depois, eles invadiram a casa do outro autor. O grupo revirou os pertences do homem e ateou fogo na residência. As chamas danificaram a sala da casa, que foram combatidas pelo Corpo de Bombeiros. Segundo informações da PM, um adolescente de 17 anos e um jovem de 21, que cometeram os crimes, pertencem a mesma gangue que a vítima da tentativa de homicídio.



Os policiais realizaram buscas pela região e localizaram o autor de 17 e mais dois comparsas, 16 e 18 anos. O trio foi apreendido e conduzido à delegacia. Os demais não foram localizados.