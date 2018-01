PM prende autor de homicídio e localiza em sua posse uma granada de uso das Forças Armadas

A Polícia Militar (PM) prendeu na noite desta quinta-feira, 25, um jovem de 23 anos, integrante de um grupo suspeito do assassinato de um jovem de 18 anos no bairro Nossa Senhora Aparecida, na zona Leste.

O crime, ocorrido no dia 4 de janeiro deste ano, teria como motivação algumas desavenças relacionadas a drogas.

O jovem de 18 anos foi atingido por diversos disparos efetuados por um grupo de quatro indivíduos, na Rua Antônio Meurer. Na ocasião, dos quatro integrantes do grupo, a PM conseguiu capturar três autores, sendo eles, um jovem de 23 anos, outro de 22 anos e outro de 20.

Desde a data do crime a polícia seguiu em busca de informações que levassem ao quarto autor, foragido. Após levantamento das informações, o autor foi encontrado no bairro Nossa Senhora Aparecida e com ele, localizados uma granada de uso exclusivo das Forças Armadas, cinco pedras de crack e R$1.303.

Na ação para prendê-lo, a PM se deslocou até sua residência na Rua Orlando Riani. Chegando ao local os militares avistaram uma câmera de monitoramento no muro e então realizaram um cerco a fim de evitar a fuga do suspeito.

O autor foi chamado e não respondeu. Uma jovem de 20 anos foi avistada dentro do imóvel e após contato com a mesma, os policiais também conseguiram visualizar o autor, tentando pular o muro da casa.

Neste momento, os policiais que se encontravam posicionados nos fundos da casa, conseguiram capturar o jovem.

Após a captura, a PM iniciou as buscas pela residência, vindo a localizar os a granada, o dinheiro e com a ajuda de um cão farejador, as drogas enterradas no terreiro da casa.

Em diálogo com os policiais, o autor assumiu a propriedade de todos os materiais e disse inclusive que ganhou o artefato explosivo de presente de um militar, durante a época em que serviu o Exército Brasileiro. Assim, foi feito contato com o oficial do Exército e um Tenente compareceu ao local para realizar o recolhimento do artefato.

O jovem foi preso e encaminhado para a delegacia.

Fotos: Divulgação / Polícia Militar