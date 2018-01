Através de denúncias anônimas, PM prende grupo que realizava tráfico de drogas na cidade

A Polícia Militar (PM), através das ações do 2º e 27º batalhões, realizaram uma operação de combate a tráfico de drogas no bairro Ipiranga, localizado na zona Sul da cidade. A ação ocorreu na madrugada desta quarta-feira, 24.

A operação surgiu após denúncias anônimas de moradores do bairro, em relação a estranhas movimentações em uma residência localizada em uma Rua Projetada no bairro. O local estaria recebendo visitas constantes de pessoas desconhecidas pela comunidade, além de um intenso movimento de carros, principalmente no período da noite.

A partir das denúncias, guarnições da PM se deslocaram até a residência indicada e iniciaram a operação. Com a chegada dos policiais, um dos autores fugiu, entretanto, através de um cerco, foi recapturado. Outros dois autores também fugiram e se esconderam em outra residência próxima ao local, mas também foram presos.

Ao entrar na residência a PM identificou na cozinha do imóvel, diversas balanças com drogas sendo pesadas, além disso, diversos materiais para embalar os entorpecentes também foram encontrados. Em outro ponto da residência, os policiais identificaram uma terra remexida e ao escavarem o ponto localizaram um tambor de 200 litros com diversos tipos de drogas embaladas, armas e a quantia de R$18.275.

Na outra casa, onde os demais autores se esconderam, os policiais também encontraram dinheiro e drogas.

Ao todo a PM apreendeu aproximadamente 41kg de maconha e skunk, 2kg de crack, 1kg de cocaína, 10kg de haxixe, 7 balanças, 2 Pistolas Taurus calibre 9 mm, 4 carregadores, 1 Revólver calibre 44, 57 munições de armas diversas, cinco rádios comunicadores, uma touca ninja, quatro aparelhos celulares, além da quantia em dinheiro citada e matérias para embalagem de drogas.

Em consulta ao sistema verificou-se que os autores, de 20, 25 e 32 anos, são da cidade de Montes Claros, no norte de Minas Gerais e dois deles já possuem passagem na polícia pelos crimes de homicídio, tráfico e porte ilegal de armas. Todos foram presos e encaminhados para a delegacia.

O material apreendido foi levado para Delegacia Anti Drogas.

A Polícia Civil assumirá as investigações sobre o caso a fim de identificar a origem dos materiais apreendidos e a ligação dos autores com o tráfico na região.