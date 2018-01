Assaltantes arrombam cofre e roubam R$4.000 de loja no Poço Rico

A Polícia Militar (PM) registrou no início da manhã desta segunda-feira, 22, um furto a estabelecimento comercial localizado no bairro Poço Rico, zona Sudeste da cidade.

De acordo com o registro da ocorrência, o proprietário da loja, de 28 anos, relatou que ao chegar ao local para iniciar um novo expediente, se deparou com móveis do escritório danificados, além de diversos documentos e objetos caídos no chão.

Segundo a vítima, após averiguar o espaço, constatou que o cofre do estabelecimento teve sua porta danificada e retirada, sendo furtada do interior do mesmo, a quantia de R$4.000 em moeda corrente. Algumas ferramentas e a parte de um micro computador também foram levadas.

Nenhum suspeito foi identificado até o momento.