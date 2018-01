Jovem é roubado no bairro Aracy

Um jovem de 23 anos foi assaltado no final da tarde desse domingo, 21, na Rua Mariana Moreira Venâncio, situada no bairro Aracy, zona Leste. Conforme o registro da ocorrência, a vítima foi abordada por dois indivíduos que desembarcaram de um veículo e anunciaram o assalto. A dupla roubou o cordão de outro do jovem.



A vítima relatou aos policiais que um dos autores estaria armado e que ambos pareciam menores de idade, sendo que um aparentava ter 17 anos e o outro 12.



A Polícia Militar (PM) realiza buscas na tentativa de localizar os autores.