Homem é agredido por grupo de cinco pessoas durante assalto em Benfica

Um homem de 50 anos foi assaltado e agredido por um grupo de cinco pessoas na madrugada deste sábado, 20, na Rua Evaristo da Veiga, bairro Benfica, zona Norte da cidade. De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima foi atendida na UPA Norte, sendo constatada uma perfuração no globo ocular, com probabilidade de perda de visão.



Em relato aos militares, o homem disse que os autores, duas mulheres e três homens, o agrediram e roubaram seu aparelho celular. De posse de informações sobre uma das agressoras, a PM realizou rastreamento e localizou as duas autoras, de 28 e 34 anos.



As suspeitas negaram o fato e disseram que uma delas teria sido agredida pela vítima primeiro. A mulher apresentava escoriações no ante braço direito e também foi medicada. As duas foram detidas e encaminhadas à delegacia.