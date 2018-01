Três ficam feridos após batida entre motos no Parque Guarani

Dois jovens, de 18 e 23 anos, e um homem de 29 anos, ficaram feridos após uma colisão entre duas motos no bairro Parque Guarani, zona Nordeste de Juiz de Fora, no início da noite dessa sexta-feira, 19. De acordo com informações da Polícia Militar (PM), os condutores dos veículos foram atendidos por uma equipe do Samu e encaminhados ao Hospital de Pronto Socorro (HPS) com ferimentos e lesões graves. A terceira vítima, o jovem de 18 anos, estava na carona de uma das motos. O Boletim de Ocorrência (BO) não informa o estado de saúde do mesmo.



Um dos motociclistas envolvidos relatou aos militares que seguia pela Avenida Juiz de Fora, em direção ao Centro, quando foi atingido na lateral traseira direita pela outro motocicleta. Com a batida, o veículo se chocou contra um poste de iluminação, que chegou a quebrar. As informações foram confirmadas pelo relato do outro envolvido.



Ainda de acordo com a PM, foi realizado contato com a Cemig, que encaminhou uma equipe técnica até o local para verificação e troca do poste. As duas motos foram liberadas.