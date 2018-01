Jovem de 21 anos é assassinado com três tiros no bairro São Geraldo

Um jovem de 21 anos foi assassinado com três tiros no bairro São Geraldo, zona Sul de Juiz de Fora, no início da madrugada deste sábado, 20.



Segundo informações do Boletim de Ocorrência (BO) da Polícia Militar (PM), os policiais encontraram a vítima caída no chão, aparentemente sem sinais vitais, próximo a um condomínio residencial do bairro. O óbito foi confirmado por um profissional do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que constatou que o jovem teria sido alvejado por três disparos de arma de fogo, um na face e dois nas costas. Não ocasião, não foi identificado o calibre da arma utilizada.

Depois dos trabalhos periciais, o corpo foi liberado e removido pela funerária.



Testemunhas apontaram um jovem de 19 anos como autor dos disparos e relataram que o mesmo fugiu após cometer o crime. De posse das informações, os militares se deslocaram até a residência do suspeito, porém este não foi encontrado. O rastreamento ao autor prossegue.



Durante buscas em um pasto, foi encontrada uma sacola plástica contendo um rádio comunicador e duas bases utilizadas para recarga das baterias.