Motociclista morre no bairro Previdenciários após levar três tiros que perfuraram o próprio capacete

Um homem de 27 anos foi assassinado a tiros enquanto pilotava sua motocicleta pelo Bairro Previdenciários, zona Sul de Juiz de Fora. Conforme as informações da Polícia Militar, a vítima foi baleada por três tiros na cabeça que teve o capacete que usava perfurado pelas balas calibre não informado.

A vítima estava conduzindo a motocicleta Honda Falcon NXR vermelha e havia recebido uma ligação no celular e avisado aos familiares que não demoraria a retorna a sua residência.

Esteve no local do acontecido à irmã da vitima que relatou que o irmão recebeu mesmo essa ligação no celular e avisou que não demoraria. Ela ressaltou que o irmão estava com um relacionamento com uma mulher, residente ao condomínio Belo Vale, e que teve notícias que recentemente ela mudou para o bairro Nova Germânia, e que já havia ameaçado de morte a vítima, dizendo que conhecia um matador no bairro Santa Rita que poderia matá-lo.

Segundo testemunhas, um veículo da marca Volkswagen, modelo Saveiro na cor branca conduzida por um individuo morador do bairro Ipiranga, foi quem realizou os disparos contra a vítima que estava conduzindo a motocicleta e fugiu após o ato delituoso.

O SAMU prestou o atendimento e constatou o óbito do rapaz. A perícia também este no local e apreendeu o celular da vítima para investigações posteriores, e a motocicleta foi liberada para a família.