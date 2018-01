PM prende suspeito do homicídio de advogado ao tentar fugir da cidade

ATUALIZADA ÀS 15H38, EM 18/01/2018

O jovem de 20 anos, suspeito de ter assassinado um advogado de 75 anos no bairro Parque das Torres, zona Norte, foi preso pela Polícia Militar (PM) na noite dessa quarta-feira, 17. Conforme o registro da ocorrência, os militares foram informados, através de uma denúncia, que o investigado estaria em um veículo Chevette preto tentado deixar o município.



As equipes da PM, que já estavam monitorando a cidade na tentativa de localizá-lo, encontraram o suspeito transitando pela Rua Humberto de Campos, no bairro Santa Terezinha, zona Nordeste. No carro, além do jovem, estavam a sua mãe e mais dois indivíduos.



Os policiais consultaram o sistema informatizado da Polícia, que confirmou que havia um mandado de prisão em aberto no nome do suspeito. Diante dos fatos, o jovem foi detido.

DEPOIMENTO



O pedido de prisão do procurado foi feito pelo delegado Luciano Vidal, responsável pela apuração do caso, nessa quarta. Primeiramente, foi informado que ele teria 26 anos, mas a PM confirmou a verdadeira idade do investigado.



Segundo a Polícia Civil, ele foi ouvido na manhã desta quinta-feira, 18. Na oitiva, o suspeito confessou o crime e contou que teria assassinado a vítima, primeiro com golpes de tijolo e pedras e, depois, com golpes de machado. Em seguida, ele e o comparsa teriam jogado o corpo no Rio Paraibuna.



As investigações continuam.

BUSCA PELO CORPO



O Corpo de Bombeiros retomou as buscas pelo corpo do advogado na manhã dessa quinta. Os trabalhos começaram em frente ao quartel da corporação, na Avenida Brasil.