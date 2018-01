Jovem denuncia companheiro que a forçava se prostituir

Uma jovem de 23 anos compareceu a um Posto de Polícia Comunitário (PPC) na tarde desta segunda-feira, 15, a fim de realizar denúncia de que estaria sendo forçada a se prostituir. O caso foi registrado no bairro Santa Efigênia, localizado na zona Sul.

De acordo com o registro de ocorrência da Polícia Militar (PM), a jovem relatou que seu companheiro era o responsável por forçá-la a atuar na prostituição.

Ao ser averiguada a situação, o autor, de 32 anos, passou a desacatar e desobedecer as ordens policiais, além de ameaçar as pessoas que estavam presentes no local. Ele foi contido, preso e encaminhado para a delegacia.