Assaltante rouba restaurante, proprietário o persegue e atira contra ele

A Polícia Militar (PM) registrou na madrugada desta segunda-feira, 15, um caso de arrombamento, assalto e tentativa de homicídio envolvendo dois homens, de 40 e 43 anos.

O homem de 40 anos arrombou um restaurante na Rua São Mateus, no bairro São Mateus, região central da cidade, e roubou um televisor do estabelecimento.

Os proprietários do restaurante receberam em sua residência o aviso do sistema de alarme, mostrando o indivíduo arrombando a porta do local e saindo com o produto do roubo.

Imediatamente o dono do restaurante, de 43 anos, saiu com seu veículo a fim de localizar o assaltante e recuperar o bem furtado.

De acordo com denúncia chegada ao centro de operações da PM, o homem localizou o assaltante na esquina da Avenida Itamar Franco com a Rua Doutor Dirceu de Andrade. Ele determinou que o indivíduo se deitasse no chão e efetuou um disparo de arma de fogo contra o mesmo.

Logo após o disparo o autor colocou o assaltante em seu veículo e o deixou no Hospital de Pronto Socorro (HPS), evadindo em seguida.

O disparo atingiu o ombro do indivíduo, transfixou e alojou-se no queixo. Ele permaneceu internado sob custódia, visto confessar o crime de furto qualificado por arrombamento.

O material furtado foi recuperado pela Polícia Militar.

O autor do disparo não foi encontrado pela PM até o momento.