Funcionária é agredida por hóspede em hotel na Avenida Getúlio Vargas

Uma senhora de 63 anos, funcionária de um hotel, foi agredida por um hóspede na tarde deste domingo 14, dentro de um hotel onde trabalha, na Avenida Getúlio Vargas.

De acordo com o registro de ocorrências da Polícia Militar (PM), a funcionária relatou que foi surpreendida pelo autor, um jovem de 27 anos, que usando de força física a levou para o quarto onde estava hospedado e a agrediu com vários socos no rosto.

Posteriormente ao fato, a recepcionista do hotel, uma mulher de 33 anos relatou ter escutado alguém chamar na recepção e ao chegar no local foi surpreendida pelo autor, que, alegando estar armado, subtraiu a quantia de R$510,00 e fugiu.

Ela explicou à PM que por volta das 8h da manhã, o autor deu entrada no hotel, com outro indivíduo, que realizaria programas na região central da cidade. O acompanhante relatou que estava sem documentos, sendo registrado então no nome do autor.

A idosa vítima das agressões estava com escoriações no rosto principalmente no olho esquerdo e nos lábios. Ela foi socorrida e encaminhada para o Hospital de Pronto Atendimento (HPS).

A Polícia Militar teve acesso às câmeras de monitoramento do hotel, que poderão ser utilizadas em investigações futuras.

O autor não foi localizado.