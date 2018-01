Batida de Kombi em poste na Avenida Brasil deixa quatro feridos

Um acidente envolvendo uma Kombi deixou quatro pessoas feridas na noite deste domingo, 14, na Avenida Brasil, próximo ao Terreirão do Samba, região central da cidade.

De acordo com o registro da ocorrência, o motorista da Kombi, de 58 anos, relatou que outro veículo o fechou na pista e por isso perdeu o controle vindo a chocar-se contra um poste de iluminação pública da via. Ele sofreu escoriações e uma fratura exposta, sendo encaminhado para o Hospital de Pronto Socorro (HPS).

Os outros três passageiros, uma homem de 39 anos e duas mulheres, ambas de 68 anos, também sofreram ferimentos. O homem sofreu uma fratura no braço esquerdo, uma das mulheres ficou presa às ferragens e a outra com escoriações. Todos foram imobilizados, retirados do veículo e encaminhados para o HPS, Maternidade Terezinha de Jesus e Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte.

Com a batida, o poste veio a cair ficando atravessado na via. Bombeiros e Cemig foram acionados para o local para os serviços. Energia da fiação caída foi desligada, mas o poste não foi retirado, permanecendo na via. Viatura Polícia Militar (PM) permaneceu no bloqueio da via.

A Secretaria de Transporte e Trânsito (Settra) informou por meio de nota, que a Avenida Brasil próximo a entrada Prefeitura de Juiz de Fora está totalmente interditada. A interdição foi motivada por um acidente, uma kombi se chocou com um poste de energia elétrica, com o impacto, o equipamento caiu, a Cemig já foi acionada. O desvio está sendo feito pela ponte Wilson Jabour Júnior e agentes de fiscalização de transporte e trânsito estão monitorando a região para garantir a fluidez do trânsito. O acesso à Prefeitura está sendo pela Rua Calil Ahouagi.