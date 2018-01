Adolescentes são apreendidos por tráfico de drogas no Vila Ideal

Dois adolescentes, 16 e 17 anos, foram apreendidos por tráfico de drogas na noite dessa sexta-feira, 12, no bairro Vila Ideal, zona Sudeste.



Segundo as informações da Polícia Militar (PM), durante operação policial, próximo a um bar, os militares observaram a ação dos adolescentes. O jovem de 17 anos, que possuía uma sacola na mão, era responsável por receber o dinheiro dos compradores e o outro entregava os entorpecentes.



Após notarem a presença dos policiais, os autores fugiram, sendo que o adolescente de 17 anos correu para o interior de um lote vago, sendo contido quando tentava pular o muro. Durante a fuga, ele jogou a sacola, que continha 56 papelotes de cocaína, no chão e foram encontrados R$200 e um celular com ele.



O outro adolescente correu em direção oposta, mas também foi detido e com ele foram encontrados R$126. A equipe da Rocca que, com auxílio do cão farejador, ainda localizou uma sacola contendo 40 papelotes de cocaína e R$900.



Os adolescentes foram encaminhados a Delegacia acompanhados de seus responsáveis. A mãe de um dos jovens também foi presa após insultar os policiais durante o registro da ocorrência. A mulher apresentou comportamento agressivo e chamou os militares de “vermes”, “lixo”, “ladrões” e “fumadores de crack”.