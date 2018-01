Jovem é preso por tráfico de drogas após fugir da polícia

Um jovem de 23 anos foi preso por tráfico de drogas na noite dessa sexta-feira, 12, no bairro Nova Era, zona Norte. Durante patrulhamento pelo bairro, os militares depararam com um veículo VW Gol e o condutor ao avistar a viatura policial fugiu em alta velocidade. Os policiais seguiram o carro e, em determinado momento, o motorista jogou um objeto na rua enquanto fugia.



Na Rua Guimarães Júnior, o veículo foi interceptado pelos policiais. Eles retornaram ao local que o condutor descartou o objeto e constataram que se tratava de uma embalagem de cigarro contendo 15 buchas de maconha. No interior do veículo, os militares localizaram R$390 em notas trocadas e dois celulares.



O motorista assumiu que era dono do entorpecente e relatou que possuía mais em casa e que utilizava o veículo para fazer as entregas. Em seguida, os policiais foram até a residência do jovem no bairro Jóquei Clube, na mesma região. Eles foram recebidos pela companheira do autor que permitiu que os militares revistassem a casa.



Durante as buscas, uma barra e três buchas de maconha foram encontradas em um micro-ondas com defeito, que estava no quarto de casal, e, no guarda roupa, foram localizados R$27, dois celulares, uma balança de precisão, uma faca, um estilete e diverso materiais utilizados para fracionamento e embrulhar a droga.



A companheira do autor acompanhou as buscas e afirmou que não sabia do envolvimento do cônjuge com o tráfico de drogas.