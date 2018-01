Assaltante empurra motorista e rouba carro no Alto dos Passos

Uma motorista de 28 anos foi assaltada ao manobrar seu carro no bairro Alto dos Passos, localizado na zona Sul. O crime ocorreu na tarde desta quinta-feira, 11.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), uma motorista de 36 anos estava parada com seu veículo em um semáforo na Rua Severiano Sarmento, quando foi abordada por um indivíduo que levantou a blusa e mostrou um objeto, que não foi identificado como arma. Neste momento o semáforo abriu e a motorista arrancou com o carro conseguindo escapar. O autor evadiu.

Minutos depois mesmo indivíduo abordou a vítima de 28 anos que também manobrava seu veículo, marca Fox, no bairro. Ele abriu a porta do carro, empurrou a motorista para fora do veículo e partiu com o mesmo em rumo ignorado. No interior do carro encontravam-se objetos pessoais da jovem.

A PM realizou intensas buscas, entretanto o autor nem o carro foram encontrados.