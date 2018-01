PM prende cinco envolvidos em assalto a ônibus e troca de tiros na zona Norte

A Polícia Militar (PM) prendeu cinco pessoas envolvidas em roubo a coletivo no bairro Carlos Chagas e troca de tiros no Parque das Águas, ambos localizados na zona Norte.

De acordo com o registro de ocorrências, após o atendimento a uma ocorrência de roubo a coletivo no bairro Carlos Chagas, uma guarnição policial recebeu via rádio a informação de que vários indivíduos estariam em troca de tiros na Rua Nazira Mattar de Freitas, no Parque das Águas.

Os policiais então se dirigiram até o local e com a chegada das viaturas, os envolvidos na ocorrência tentaram se desfazer de alguns materiais, os arremessando através da janela do 5º andar de um apartamento no local.

Durante as buscas a PM localizou cinco indivíduos de 18, 22, 23, 31, 41 e 45 anos, que foram surpreendidos e presos.

Os policiais identificaram uma grande quantidade de armamento e munições no local. Foram encontrados dois coletes balísticos, uma pistola taurus calibre 380 com nove cartuchos, uma carabina calibre 12, com seis cartuchos, 20 cartuchos intactos de calibre 12, um revólver calibre 38, marca Taurus com seis cartuchos, uma arma tipo polveira, um binóculo, três cartuchos deflagrados de calibre 12.

Também foi localizado e apreendido um veículo Fiat brava, onde foi encontrada uma sacola plástica contendo 27 cartuchos intactos de calibre 12.

A PM também encontrou a quantia de R$1.654 em moeda corrente, duas cédulas de moeda americana, sendo uma nota de $20,00 (vinte dólares) e uma nota de 10,00 (dez dólares).

O cobrador do ônibus assaltado, de 41 anos, reconheceu os autores presos como os mesmos que haviam efetuado o roubo.

Autores presos, material apreendido e conduzidos a delegacia.