Grupo faz reféns durante assalto a bar no centro

Uma comerciante e dois clientes foram feitos reféns durante um assalto a um bar na Rua Barão de Cataguases, localizado na região central da cidade. O crime foi registrado nesta quarta-feira, 10, entretanto teria ocorrido na terça-feira, 9. A vítima explicou às autoridades "que ficou com medo de ficar na rua e acontecer outra coisa".

De acordo com o registro de ocorrências da Polícia Militar (PM), a proprietária do estabelecimento, de 50 anos, fechava o local quando três homens encapuzados entraram e anunciaram o assalto.

Os autores tinham a aparência de 30 anos, porte físico forte e carregavam, segundo relato da vítima, um objeto que parecia ser arma de fogo.

O grupo ordenou que a mulher e mais dois clientes que estavam no interior do bar, entregassem dinheiro, celulares e depois entrassem em um banheiro do local, o que foi prontamente feito.

Ainda de acordo com o relato, um dos clientes foi agredido por um dos assaltantes, que alegou que o mesmo teria visto seu rosto.

O grupo roubou entre R$1000 e R$1.200, além de um celular, documentos e cartões de crédito.

Após o crime fugiram e até o momento não foram localizados pela PM.