PM prende jovens e apreende grande quantidade de drogas no bairro Cidade do Sol

Dois jovens de 18 e 26 anos foram presos pro tráfico de drogas no início da madrugada desta quinta-feira, 11, no bairro Cidade do Sol, localizado na zona Norte.

De acordo com o registro de ocorrências da Polícia Militar (PM), uma equipe realizava patrulha pela Avenida Juscelino Kubitschek, quando avistaram um dos autores, de 18 anos, em um ponto de ônibus. Ao perceber a presença policial, o jovem escondeu algo atrás da cabine do ponto.

Ao realizar busca pessoal com o autor e no local, a PM encontrou 46 pinos de cocaína e um tablete de maconha. Também encontraram um celular e R$35.

Em diálogo com o autor, o mesmo informou ter comprado o material com outro jovem, de 26 anos.

A PM então realizou buscas pela região e localizou o indivíduo, que ao avistar a viatura tentou fugir, entretanto sem êxito.

Os militares realizaram buscas em seu apartamento e encontraram 230 pinos com cocaína, um pote com a mesma substância, três buchas, sete tabletes e três barras de maconha, uma balança de precisão, um aparelho celular, além de uma quantia de R$238.

Os autores foram presos e encaminhados para a delegacia.