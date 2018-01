Jovem leva facadas no rosto e tórax no centro da cidade

Um jovem de 22 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio na tarde desta terça-feira, 9, na Rua Marechal Floriano Peixoto, região central de Juiz de fora.

De acordo com informações do registro de ocorrências da Polícia Militar (PM), o jovem passava pelo local quando foi abordado por um indivíduo, que chegou por trás, e com uma faca de açougueiro, desferiu várias facadas em diversos pontos do corpo da vítima. O autor já teria trabalhado com açougueiro.

O jovem foi atingido por cinco facadas no rosto e na região do tórax. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado ao Hospital de Pronto Atendimento (HPS). Após o crime o autor fugiu em direção a Rua José Calil Ahouagi.

Uma testemunha que acompanhava o jovem relatou que o autor seria um jovem de 27 anos. Também explicou que o motivo do crime seria pelo fato de que, em data pretérita, o irmão do autor foi morto com a ajuda da vítima, e que então queria se vingar.

A PM realizou intenso rastreamento, entretanto o autor não foi localizado.